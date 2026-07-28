«إقامة دبي» تمنح «بطاقة السعادة» مجاناً للمستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»

أبرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، تزامناً مع «عام الأسرة»، وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في دعم مبادرة «أعراس دبي»، التي تندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.

وقّع الاتفاقية عن «إقامة دبي» مدير عام الإدارة، الفريق محمد أحمد المري، وعن الهيئة مديرها العام، حصة بنت عيسى بوحميد، بحضور المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي، شيخة أحمد عبدالرحمن الجرمن، وعدد من مسؤولي الجهتين، وسيتم التعاون من خلال تقديم «بطاقة السعادة»، التي تتضمن مزايا وخدمات نوعية للمواطنين المقبلين على الزواج، بما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة الإماراتية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى بناء أسر مستقرة وتعزيز جودة الحياة.

وبموجب المذكرة، ستمنح «بطاقة السعادة» مجاناً للمستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»، بما يتيح لهم الاستفادة من باقة واسعة من العروض والخصومات والمزايا.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لنهج «إقامة دبي» في توسيع أثر خدماتها المجتمعية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير مبادرات مشتركة ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم الشباب في مرحلة تأسيس الأسرة من خلال توسيع نطاق الدعم والمزايا المقدمة للمواطنين المقبلين على الزواج.

وقال الفريق محمد أحمد المري إن الشراكات الحكومية اليوم تتجاوز مفهوم التعاون التقليدي، لتصبح منصة لتطوير حلول متكاملة تُحدث أثراً حقيقياً في المجتمع، وتعزز كفاءة العمل الحكومي في تحقيق الأولويات الوطنية.

وأضاف أنه انطلاقاً من هذا النهج تأتي الشراكة مع الهيئة لدعم مبادرة «أعراس دبي»، بما يعكس الالتزام بتسخير خدمات الإدارة ومبادراتها المؤسسية للإسهام في دعم المواطنين المقبلين على الزواج، وتوفير مزايا نوعية تعزز تجربتهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

وتم تسليم «بطاقة السعادة» إلى اثنين من العرسان الجدد، تزامن موعد زفافهما مع موعد توقيع الاتفاقية.

وتجسد الشراكة التزام «إقامة دبي» بتطوير نموذج حكومي متكامل يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته من خلال توسيع نطاق الخدمات والمزايا المقدمة للمواطنين المقبلين على الزواج، وتعزيز الأثر المستدام لمبادرة «أعراس دبي»، بما يدعم بناء أسر مستقرة، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتنمية المجتمعية.