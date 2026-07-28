منصور بن زايد: الأمن الغذائي جزء من أمننا الوطني

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي ناقش عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد استراتيجية التحول الزراعي، وسبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجنا الزراعي واستدامة مواردنا».

وأضاف سموّه: «الأمن الغذائي جزء من أمننا الوطني.. ونحن ماضون في بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة، تواكب المستقبل وتجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية».

واستعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات استراتيجية التحول الزراعي، ومبادرات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز تطبيقات الزراعة الذكية، إلى جانب البرامج الهادفة إلى تمكين المزارعين ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وتحقيق مستهدفات الإمارة في الأمن الغذائي.

ويأتي هذا الاجتماع، وهو الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وعضوية كل من وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ورئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، الدكتور عبدالله حميد الجروان، والأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، وبحضور المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، الدكتور طارق أحمد العامري.

وأكد المجلس مواصلة العمل على تطوير منظومة زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الابتكار والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يدعم تحقيق رؤية أبوظبي في بناء قطاع زراعي متطور ومنظومة غذائية مرنة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

منصور بن زايد:

• ماضون في بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة، تواكب المستقبل وتجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية.