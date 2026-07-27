426 مليون مشاهدة لمنصات "الإمارات اليوم" الرقمية خلال كأس العالم 2026

حققت منصات صحيفة "الإمارات اليوم" على مواقع التواصل الاجتماعي إنجازاً رقمياً لافتاً خلال تغطيتها لبطولة كأس العالم 2026، مسجلة 426 مليون مشاهدة لإجمالي محتواها الرقمي المتنوع عبر جميع منصاتها طوال فترة البطولة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة استراتيجية تحريرية ورقمية ركزت على تقديم تغطية لحظية وشاملة للمباريات، إلى جانب التحليلات، والقصص الإنسانية، ومقاطع الفيديو، والتقارير الخاصة التي واكبت منافسات البطولة ولاقت تفاعلاً واسعاً من الجماهير داخل دولة الإمارات وخارجها.



وأكدت هذه النتائج الحضور المتنامي لمنصات "الإمارات اليوم" الرقمية وقدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور عبر محتوى احترافي يجمع بين السرعة، والدقة، والتفاعل، والابتكار في تقديم الأخبار الرياضية.