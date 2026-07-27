الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش ويؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون اليوم بقصر بعبدا في بيروت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.

وفي مستهل اللقاء، نقل صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس اللبناني، وتمنياتهم له بموفور الصحة والتوفيق، وللشعب اللبناني الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس اللبناني، صقر غباش تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم عليها الأمن والسلام، وأن يحفظها من كل سوء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه جدد الرئيس اللبناني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها.

ونوّه بقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز التعاون والانفتاح بينهما.