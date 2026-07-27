122.5 مليون درهم إنفاق "بيت الخير" على مشاريعها الخيرية في النصف الأول

أعلنت جمعية بيت الخير أن إجمالي إنفاقها على المشاريع الخيرية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 122 مليوناً و623 ألفاً و804 دراهم في إطار جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المتعففة والحالات المستحقة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت البيانات المالية للجمعية أن الإنفاق توزع بين 50 مليوناً و495 ألفاً و72 درهماً لمصارف الزكاة و72 مليوناً و28 ألفاً و732 درهماً لمشاريع الصدقات بما يعكس تنوع مشاريعها الخيرية وشمولها لمجالات متعددة تلبي احتياجات مختلف الفئات المستحقة.

وفيما يتعلق بمصارف الزكاة جاءت المساعدات الطارئة في مقدمة أوجه الإنفاق بقيمة 37.9 مليون درهم تلتها المساعدات الشهرية للأسر بقيمة 4.3 مليون درهم ثم العيدية بقيمة 3.7 مليون درهم ومشروع الغارمين بقيمة 2.3 مليون درهم إضافة إلى زكاة الفطر بقيمة 1.6 مليون درهم والدعم الشهري لأصحاب الهمم بقيمة 684 ألف درهم.

أما في جانب مشاريع الصدقات فتصدرت المشاريع الرمضانية حجم الإنفاق بإجمالي 30.3 مليون درهم تلاها مشروع علاج بقيمة 13.3 مليون درهم والصدقات الطارئة بقيمة 13 مليون درهم كما شمل الإنفاق كفالة ورعاية الأيتام بمبلغ 5.9 مليون درهم ومشروع المواد الغذائية بأكثر من 5 ملايين درهم ودعم مشروع الطالب بقيمة 2.1 مليون درهم ومشروع الأضاحي بمبلغ 1.5 مليون درهم إلى جانب عدد من المبادرات الخيرية الأخرى.

وأكدت "بيت الخير" أن هذه النتائج تجسد التزامها بمواصلة تطوير برامجها الإنسانية وتوسيع نطاق أثرها المجتمعي من خلال سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ودعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير المساندة الصحية والتعليمية والغذائية للفئات المستحقة بما يعزز قيم التكافل والعطاء في المجتمع الإماراتي.

كما أعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للشركاء والداعمين والمحسنين على مساهماتهم المستمرة وثقتهم ببرامجها، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في نجاح مشاريعها الخيرية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.