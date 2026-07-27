لـ7 مناطق جديدة.. «طرق دبي» توسّع خدمة توصيل الطلبات بالدراجات الكهربائية

وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نطاق خدمة توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية لتشمل 11 منطقة في الإمارة، مضيفةً 7 مناطق جديدة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي 2030، وإستراتيجية “الميل الأول والأخير”، الهادفتين إلى تعزيز منظومة النقل المستدام، ورفع كفاءة خدمات التوصيل، وتطوير القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي التوسّع بعد نجاح التشغيل التجريبي للخدمة الذي انطلق في فبراير الماضي بأربع مناطق، حيث شملت المرحلة الجديدة مناطق: الطوار 1، والطوار 2، والقصيص 1، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومدينة دبي للإعلام، وأبراج بحيرات جميرا "JLT"، ودبي مارينا، لتنضم إلى مناطق الكرامة، والحمرية، وأم هرير، والمنخول.

وأكدت الهيئة، أن التوسّع ينسجم مع جهودها في تعزيز الاستدامة، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة خدمات توصيل الطلبات، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للأمن والسلامة في عمليات التوصيل.

وأوضحت أن تنفيذ المرحلة الجديدة، جاء بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات، بما يشمل متطلبات الترخيص، وآليات التشغيل، وتطوير اللوائح التنظيمية، وتعزيز الرقابة والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وضمان سلامة عملياته.

وأضافت، أن اختيار المناطق الجديدة استند إلى معايير تشمل توافر البنية التحتية المناسبة، ومسارات الدراجات، وطبيعة المناطق، وقربها من المتاجر والمطاعم، وارتفاع الطلب على الخدمة، وزيادة استخدام وسائل التنقل المرن، وذلك بالشراكة مع مشغلي القطاع الخاص وفق اشتراطات تشغيلية وتنظيمية معتمدة.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للخدمة تحقيق نسبة رضا للمتعاملين بلغت نحو 99%، فيما تجاوزت نسبة رضا السائقين 90%، إلى جانب معالجة التحديات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء.

وأكدت الهيئة مواصلة تطوير منظومة تنظيم قطاع توصيل الطلبات في دبي، بما يعزز حوكمة القطاع، ويرتقي بجودة الخدمات، ويواكب النمو المتواصل في حجم الطلب وأعداد الدراجات العاملة في الإمارة.