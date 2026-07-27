عبدالله بن زايد ووزير خارجية سلطنة عُمان يبحثان التطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.