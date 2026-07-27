مشاريع «برنامج البودكاست العربي 2026» تبلغ محطتها الأخيرة قُبيل التقييم

واصل نادي دبي للصحافة أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي 2026»، ضمن أسبوعه الثاني الذي ركز على مرحلة «الإنتاج التقني والتنفيذ»، بهدف تمكين المنتسبين من تحويل الأفكار والمفاهيم، التي عملوا على تطويرها خلال الأسبوع الأول من البرنامج، إلى نماذج عملية أكثر جاهزية للإنتاج، من خلال ورش متخصصة تناولت الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بصناعة المحتوى الصوتي والمرئي.

وشارك منتسبو البرنامج في سلسلة من الجلسات والورش التطبيقية، التي تناولت مهارات عرض المشاريع، والهندسة الصوتية، والمعالجة الاحترافية، والإخراج البصري والسينمائي، والمونتاج، والإعداد الذكي للنصوص، واستراتيجيات الإنتاج المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطبيق الميداني وصناعة الحلقة النموذجية.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن الأسبوع الثاني من البرنامج كان بمثابة محطة مهمة في نقل المشاركين من مرحلة بناء الفكرة والهوية إلى مرحلة التنفيذ العملي، مشيرة إلى أن التركيز على الجوانب الفنية والتقنية يعزز قدرة المنتسبين على إنتاج محتوى أكثر احترافية وتكاملاً.

وقالت: «عزز البرنامج في ثاني أسابيعه جاهزية المنتسبين للانتقال بمشاريعهم من التصور إلى التنفيذ العملي، من خلال ورش متخصصة تمنحهم فهماً أعمق لمتطلبات الإنتاج الصوتي والمرئي، وتساعدهم على تطوير مشاريعهم وفق معايير مهنية قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور».

وأضافت: «نحرص من خلال برنامج البودكاست العربي على توفير تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الإبداع والتقنية والتطبيق العملي، بما يمكن المنتسبين من اختبار أفكارهم وتطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للإنتاج والنشر، بما يسهم في دعم حضور محتوى عربي نوعي في صناعة البودكاست».

من جانبها، قالت رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، وداد كاهور: «صُممت المرحلة الثانية لتكون أكثر قرباً من بيئة الإنتاج الفعلية، وقد حرصنا على اختيار متحدثين ذوي خبرات متنوعة في هذا الأسبوع، بما يتيح للمنتسبين التعرف إلى مختلف جوانب صناعة البودكاست من منظور عملي، والاستفادة من ملاحظات المتخصصين قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من البرنامج»، مشيرة إلى أن أعمال برنامج البودكاست العربي ستتركز ضمن مرحلته الثالثة على الجوانب المتعلقة بالنشر والترويج، تمهيداً لعرض المشاريع النهائية وتقييمها أمام لجنة من خبراء القطاع.

يُذكر أن برنامج البودكاست العربي يأتي ضمن مبادرات ومشاريع نادي دبي للصحافة، الرامية إلى صقل المهارات الإبداعية والاحترافية لدى الإعلاميين، وتمكينهم من مواكبة التطور الحاصل في مختلف قنوات العمل الإعلامي، لاسيما القوالب الإعلامية الجديدة التي ظهرت نتيجة التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما أثمره من أشكال إعلامية جديدة ذات معدلات انتشار واسعة، من أهمها المحتوى الصوتي والمرئي أو «البودكاست».