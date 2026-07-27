شرطة دبي تنفذ 4870 مهمة بحث وإنقاذ خلال 6 أشهر

نفذت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي 4870 مهمة، في النصف الأول من العام الجاري، ضمن منظومة عمل مُتكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

وأكد نائب مدير الإدارة بالوكالة، العميد خالد إبراهيم الحمادي، أن ما تحققه الإدارة من إنجازات نوعية يأتي في إطار توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وضمن منظومة عمل مُتكاملة.

وأوضح أن فرق البحث والإنقاذ تعاملت مع 385 حادث سير، و15 ألفاً و98 مهمة نقل مركبات، وأربع مهمات إنقاذ لمركبات علقت في الرمال، و575 مهمة فتح أبواب مُغلقة في سيارات ومنازل ومصاعد، إلى جانب تنفيذ 72 مهمة لتأدية سيناريوهات تُحاكي حوادث متنوّعة، و416 مهمة تأمين فعاليات، إضافة إلى مهام أخرى.