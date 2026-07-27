انطلاق ملتقى الجاهزية الوطنية لخط الدفاع الأول في أبوظبي

انطلقت في أبوظبي فعاليات ملتقى الجاهزية الوطنية لخط الدفاع الأول والمستجيبين الأوائل، تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، بهدف تطوير المهارات ورفع الكفاءات وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية للاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن مبادرات برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة «جاهزية»، وبالتعاون مع الوطنية للتدريب «تدريب».

ويتضمن البرنامج سبع ساعات تدريبية، تشمل ثلاث ساعات من المحاضرات التخصصية، وأربع ساعات من التمارين العملية والمحاكاة الميدانية، يتم تنفيذها في بيئات تحاكي المؤسسات والمنشآت والأحياء والمجمعات السكنية.

وتتناول المحاضرات عدداً من المحاور المتعلقة بمبادئ الجاهزية والاستجابة، ودور خط الدفاع الأول، وتقييم المخاطر وسلامة المستجيب، وإدارة موقع الحادث، والتقييم الأولي للمصابين، والقيادة والسيطرة، والاتصال أثناء الطوارئ، والإخلاء وإدارة نقاط التجمع، إضافة إلى الجاهزية المؤسسية والمجتمعية.

وتشمل التمارين العملية سيناريوهات تحاكي حوادث واقعية داخل المؤسسات والأحياء السكنية، وتركز على تقييم موقع الحادث، وتحديد المخاطر، وتفعيل خطة الطوارئ، وتنظيم فرق الاستجابة، والتعامل الأولي مع المصابين، وتنفيذ الإخلاء، وإدارة نقاط التجمع، والتنسيق مع الجهات المختصة.

وشهدت فعاليات الملتقى إطلاق مركز الجاهزية الوطنية التدريبي المتحرك، في مبادرة تهدف إلى نقل التدريب التخصصي والمحاكاة إلى مواقع المؤسسات والمجتمعات، وتوفير بيئة تدريبية ميدانية ومرنة تسهم في تطوير المهارات ورفع كفاءة الاستجابة.