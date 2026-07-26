عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.