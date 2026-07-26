رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان سبل تعزيز علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وهنأ سموه خلال الاتصال آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - البريطانية الراسخة وتوسيع آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.