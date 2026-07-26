8 إجراءات لحماية الأطفال من حوادث «اللعب المنزلي»

حدّدت بلدية دبي ثمانية إجراءات وقائية لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة عند استخدام الألعاب المنزلية في حدائق المنازل خلال فصل الصيف، داعية إلى توفير بيئة لعب آمنة تضمن سلامتهم، كما حذّرت من مخاطر ممارسة الرياضة خلال أيام القيظ.

وحددت إرشادات وقائية للحفاظ على الصحة والاستمتاع بالنشاط البدني بأمان في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتفصيلاً، أكدت بلدية دبي أن توفير بيئة لعب آمنة للأطفال يبدأ منذ لحظة تركيب الألعاب المنزلية، مشددة على ضرورة تركيب اللعبة وتثبيتها بإحكام على أرضية مستوية، مع الالتزام الكامل بتعليمات وإرشادات الجهة المصنعة، بما يضمن ثباتها ويحدّ من مخاطر سقوطها أو انقلابها أثناء الاستخدام.

ودعت إلى اختيار الموقع المناسب لوضع الألعاب، بحيث تكون الأرضية مستوية ونظيفة وخالية من الأجسام الصلبة أو الحادة، والسوائل المنسكبة، والأسلاك الكهربائية أو أي عناصر قد تُشكل خطراً على الأطفال. كما أوصت بترك مسافة آمنة تراوح بين 1.8 و2 متر تفصل الألعاب عن الجدران أو الأشجار أو أي عوائق أخرى، بما يسمح لهم بالحركة بحرية ويقلل من احتمالات الاصطدام.

وأكدت البلدية أهمية الالتزام بإجراءات سلامة الأطفال أثناء اللعب، مشيرة إلى ضرورة إزالة الإكسسوارات أو القطع الحادة التي قد يرتديها الطفل قبل استخدام الألعاب، إلى جانب الالتزام بعدد الأطفال المسموح به لكل لعبة، وعدم السماح بتجاوز الطاقة الاستيعابية لها، لما قد يسببه ذلك من مخاطر أو أعطال.

كما شددت على أهمية توفير بيئة مناسبة للعب، من خلال وضع الألعاب في أماكن مظللة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، خصوصاً خلال الفترة الحالية، مع تجنب استخدامها في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، لما يترتب على ذلك من تعرض الأطفال للإجهاد الحراري أو ملامسة أسطح ساخنة قد تسبب الحروق.

ولضمان الجاهزية لأي ظرف طارئ، أوصت بتوفير متطلبات السلامة الأساسية في المنزل، وفي مقدمتها معدات إطفاء الحريق وحقيبة إسعافات أولية، بما يتيح التعامل السريع مع أي إصابة أو حادث قد يقع أثناء اللعب.

كما أكدت أهمية الرقابة المستمرة على الأطفال، مشددة على ضرورة وجود شخص بالغ لمتابعتهم طول فترة اللعب دون انشغال، لما لذلك من دور كبير في التدخل السريع عند حدوث أي موقف طارئ، والحد من المخاطر قبل تفاقمها.

ولفتت إلى ضرورة فحص الألعاب قبل استخدامها، داعية إلى اختبار حرارة أسطحها باليد قبل السماح للأطفال باللعب، للتأكد من أنها ليست ساخنة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، وهو إجراء بسيط يسهم في الوقاية من الحروق والإصابات.

كما وجهت البلدية رسالة توعية إلى أفراد المجتمع الراغبين في ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف أيام القيظ، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب الالتزام بإرشادات صحية ووقائية تحافظ على سلامة الجسم وتجنب ممارسي الرياضة مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في استخدام واقٍ شمسي فعّال يكون مسجلاً ضمن نظام «منتجي» التابع للبلدية، لضمان جودة المنتج وفاعليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

كما شددت على أهمية شرب الماء باستمرار طول اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش، مؤكدة أن الترطيب المستمر يعد من أهم وسائل الوقاية من الجفاف، خصوصاً خلال الأيام التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

وأوصت أيضاً بارتداء القبعة والنظارة الشمسية عند ممارسة الرياضة أو أي نشاط خارجي، باعتبارهما وسيلتين أساسيتين للحماية من أشعة الشمس المباشرة وتقليل تأثير الحرارة على الجسم والعينين.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين 12:30 ظهراً و3:30 عصراً، وهي الفترة التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، داعية إلى تأجيل ممارسة الأنشطة الرياضية إلى ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

وأكدت أن اتباع هذه الإرشادات يسهم في تعزيز ثقافة الوقاية داخل المجتمع، سواء من خلال توفير بيئة لعب آمنة للأطفال في المنازل أو ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة صحية وآمنة خلال أشهر الصيف، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.