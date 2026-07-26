توقّع سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26، والمد الثاني عند الساعة 22:54، والجزر الأول عند الساعة 6:11، والجزر الثاني عند الساعة 06:48.

أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02، والمد الثاني عند الساعة 19:06، والجزر الأول عند الساعة 14:38، والجزر الثاني عند الساعة 02:11.