شرطة دبي تدعو إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في وجهة السفر

جددت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، دعوة المسافرين أثناء السفر في الإجازة الصيفية إلى ضرورة الحرص على مراقبة الأطفال لضمان سلامتهم، مع تأكيد ضرورة تجهيز مستلزماتهم واحتياجاتهم الشخصية قبل السفر.

وأشارت ضمن حملة «صيف أطفالنا بأمان»، إلى أهمية تعزيز سلامة الأبناء وحمايتهم أثناء التنقل والإقامة خارج الدولة، وتوفير الرعاية والإشراف المستمر عليهم، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تتم زيارتها، لاسيما تلك التي تسن قوانين خاصة بالأطفال تتعلق بالإهمال وتعريض الحياة للخطر.

ودعت إلى عدم ترك الأطفال دون إشراف مباشر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليهم في الأماكن العامة والمزدحمة إلى جانب أهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ وبيانات التواصل مع سفارة دولة الإمارات في الخارج، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي حالات طارئة قد تواجه الأسر أثناء السفر، داعية إلى استثمار الإجازات الصيفية بطريقة آمنة ومسؤولة، تضمن سلامة الأطفال.