10 حلول لدعم جودة حياة «أنجال زِ» وتعزيز الإيجابية في المنزل

وفّرت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة 10 حلول مبتكرة، لدعم الأسر في دولة الإمارات، ضمن برنامج «أنجال زِ»، بهدف تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من الوصول إلى خدمات وأدوات عملية، تسهم في تحسين جودة حياة الأطفال، ودعم تعلّمهم وتطورهم المعرفي، وتعزيز الروابط الأسرية الإيجابية داخل المنزل. كما تسهم هذه الحلول في تشجيع التعلّم، وتعزيز الرفاه العاطفي، وتنظيم أنماط النوم، وتقوية العلاقات الأسرية، من خلال تطبيقات وخدمات قابلة للاستخدام في الحياة اليومية.

وتفصيلاً، أبرمت الهيئة شراكات مع 10 شركات ناشئة عالمية متخصصة في مجال الطفولة المبكرة، لتوفير باقة من الخدمات المجانية والمنخفضة الكُلفة، جرى اختيارها بعناية لما تتميّز به من حلول عملية وموثوقة وسهلة الاستخدام داخل المنزل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد الأسر بأدوات يمكن الاعتماد عليها، لدعم صحة الأطفال، وتعزيز تعلّمهم، وتقوية الترابط الأسري، بما يساعد الأسر على التعامل مع تحديات الحياة اليومية بكفاءة أكبر.

وشملت الحلول المبتكرة المتاحة مجاناً تطبيق «كوبتيل» (Cubtale)، الذي يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية تتبع الروتين اليومي للأطفال، ومراقبة مؤشرات النمو الأساسية للرضّع والأطفال، إلى جانب منصة «بيكاباك» (Peekapak) المتخصصة في التعلّم الاجتماعي والعاطفي للأطفال من عمر ثلاث إلى ثماني سنوات، والتي تسهم في تنمية مهارات التعاطف والمرونة النفسية والوعي العاطفي، ومنصة «جيد» (Jade) التعليمية التنموية، الموجهة للأطفال من عمر ست إلى 12 سنة، والتي تُعزّز المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية، مع توفير دعم شامل للأطفال من أصحاب الهمم، إضافة إلى منصة «إنريتشلي» (Enrichly) الرقمية، التي تستهدف الفئة العمرية نفسها، وتركز على تنمية المرونة العاطفية، وتعزيز الثقة بالنفس، ودعم الصحة النفسية للأطفال.

وتضمنت مجموعة الحلول المتاحة بأسعار مخفضة، «مونكي بوكس» (MonkiBox)، التي تقدم ألعاباً تفاعلية مستوحاة من منهج «مونتيسوري» للأطفال من عمر الولادة حتى ثلاث سنوات، بما يدعم النمو المبكر، وبرنامج «ريزينغ سوبر ستارز» (Raising Superstars)، الذي يطوّر مهارات الأطفال من عمر الولادة حتى ست سنوات، عبر أنشطة مشتركة تجمع بين الوالدين والطفل، إلى جانب «كاليز بوكس» (Cali›s Books)، التي توفر كتباً تفاعلية، تسهم في دعم التعلّم المبكر، وتنمية المهارات اللغوية، وتعزيز المشاركة الأسرية.

كما ضمت منصة «كوكورو كيدز» (Kokoro Kids) القائمة على التعلّم باللعب لتنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال، ومنصة «وندر تري» (WonderTree) التعليمية القائمة على الحركة والمخصصة للأطفال من أصحاب الهمم، إضافة إلى جهاز «زينيمال» (Zenimal) لليقظة الذهنية، المصحوب بتطبيق داعم يساعد الأطفال والأسر على إدارة المشاعر، وتحسين جودة النوم.

ويمكن الاستفادة من هذه العروض عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج، باستخدام الرمز الترويجي FAMILYTIME في أي مكان ينطبق ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن برنامج «أنجال زِ» يُعدّ مبادرة تقودها لتعزيز الابتكار في قطاع الطفولة المبكرة، وتشجيع روّاد الأعمال على تطوير حلول تقنية مبتكرة من خلال برنامج زمالة قائم على التجربة، يدعم الشركات الناشئة العالمية التي تقدم حلولاً للتحديات المرتبطة بهذه المرحلة، بما يشمل صحة الطفل والوقاية من السمنة، والصحة النفسية ورفاه الأطفال والأسر، ومحو الأمية باللغة العربية، ودعم الأسرة ومقدمي الرعاية، والتعلّم المبكر والتعليم، إلى جانب تطوير خدمات ومنصات وأنظمة الطفولة المبكرة. ويشترط البرنامج أن تمتلك الشركات الناشئة إمكانات واعدة لتوطين حلولها أو تنفيذ مشروعات تجريبية أو التوسع في إمارة أبوظبي.

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