رئيس الدولة: تطوير التعليم سيبقى ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 على مستوى الدولة، وعدداً من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية.

وهنأ سموه - في بداية اللقاء - أبناءه الطلبة وأسرهم ومعلميهم بهذا التفوق والتميز، متمنياً لهم التوفيق في مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية، كما أشاد سموه بدور جميع المعلمين، لما بذلوه من جهود مخلصة في دعم تفوق الطلبة.

وأكد سموه أن تطوير التعليم في دولة الإمارات يعد ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الدولة وتقدمها، مشيراً سموه إلى أهمية دور المعلم والأسرة المحوري في إنجاح المنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة أسرية مستقرة وتعليمية محفزة على التميز.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سررت باستقبال أبنائي طلبة الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2025-2026. أهنئهم بهذا التميز وأتمنى لهم دوام التوفيق، وأشيد بدور أسرهم وجهود معلميهم في دعمهم وتوفير بيئة محفزة لهم على التفوق. مواصلة تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها سيبقى ركيزة أساسية في مسيرة تنمية دولة الإمارات وتقدمها نحو المستقبل».

من جانبه، أعرب وفد «التربية» عن شكره وتقديره لسموه، لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه الطلبة والمنظومة التعليمية عامة، وحرصه على تكريم المتفوقين والمتميزين، ودعم مسيرتهم التعليمية نحو مزيد من التميز.

حضر المجلس كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.