«الخارجية» تدعو المواطنين المسافرين إلى اتباع الإرشادات

دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة الراغبين في السفر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد إلى ضرورة اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي تضمن سلامتهم وتوفر لهم رحلة خالية من المعوقات.

وأكدت الوزارة أن راحة وسلامة المسافر الإماراتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى الخدمات المصممة خصيصاً لمواطني الدولة أثناء تواجدهم في الخارج، لتوفير الدعم والرعاية والاستجابة السريعة والفاعلة على مدار الساعة.

وتشمل التوصيات التي حددتها الوزارة: الاطلاع على إرشادات السفر الخاصة بالوجهة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، والتحقق من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والتأكد من إصدار التأشيرات اللازمة للمرافقين قبل السفر بوقت كافٍ، ومراجعة تفاصيل رحلة الذهاب والإياب قبل موعد المغادرة، وضمان وجود تأمين صحي دولي يغطي كامل فترة السفر، والاطلاع على متطلبات وتحديثات دخول كل دولة، والتسجيل في خدمة «تواجدي» عبر موقع الوزارة، أو التطبيق الذكي، أو قناة الوزارة عبر تطبيق «واتس أب»، اتباع القوانين المحلية والتعليمات والإرشادات في بلد الوجهة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الوثائق الثبوتية، وإيداع النسخ الأصلية في مكان آمن بمقر الإقامة أثناء السفر، والحصول على رخصة قيادة دولية سارية تتناسب مع نوع المركبة المستخدمة، والتعامل مع مكاتب حجوزات الفنادق والسيارات المعتمدة والعالمية، وتجنب تسليم جواز السفر كضمان لدى جهات تأجير الدراجات، والالتزام بقوانين المرور المحلية، والاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج لتقديم الدعم الفوري.

كما لفتت الوزارة إلى توافر خدمة إصدار «وثيقة العودة» إلكترونياً خلال 30 دقيقة فقط في حال تعرض الجواز للفقدان، أو التلف، أو الانتهاء أثناء التواجد في الخارج، ودعت إلى الاحتفاظ برقم الطوارئ (0097180024) المخصص لمواطني الدولة في الخارج والذي يعمل على مدار الساعة.

وذكرت الوزارة أنها تقدم باقة من الخدمات القنصلية المخصصة لكافة فئات حاملي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، أبرزها وثيقة العودة وخط ساخن للاستجابة والرد على الاستفسارات على مدار الساعة.