شرطة أبوظبي تحذّر من ترك المركبة في حالة تشغيل

حذّرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة تشغيل أثناء التسوّق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي أو النزول للصلاة، ما قد يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

كما حذرت من التهاون والتقصير بترك مفتاح المركبة داخلها أثناء وجودها في المنزل، أو تركها في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، خصوصاً الرضع، داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وذكرت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنصّ على أنه يمتنع السائق عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها شغال، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه.

وتنص المادة 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على أن قيمة مخالفة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور تبلغ 500 درهم.