الإمارات تترأس مجموعة عمل لتطوير معايير سلامة الغذاء

عززت دولة الإمارات دورها المؤثر في تطوير المعايير الغذائية الدولية من خلال مشاركتها في أعمال الدورة التسعين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي CCEXEC90، والدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي CAC49، اللتين عُقدتا في مدينة جنيف.

وترأس وفد الدولة الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي، ورئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، موزة سهيل المهيري، تأكيداً لحضور الدولة كشريك فاعل في صياغة التوجهات العالمية المرتبطة بسلامة الغذاء ومستقبل النظم الغذائية.

وبرزت الدولة خلال الاجتماعات باختيارها للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الإلكترونية المعنية بتطوير المبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر الأغذية ونُظم الإنتاج الجديدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في خطوة تجسّد الثقة الدولية المتزايدة بالدور الإماراتي كشريك فاعل في تطوير المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وتعكس مكانة الدولة الريادية في المحافل الدولية.

كما شهدت المشاركة الإماراتية حضوراً فاعلاً في عدد من الاجتماعات والفعاليات الفنية والاستراتيجية المصاحبة، من بينها الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية حول العبء العالمي للأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2026، إضافة إلى المشاركة بدعوة من منظمة الصحة العالمية في النقاش الاستراتيجي حول البروتينات البديلة، الذي جمع نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين لمناقشة التوجهات المستقبلية للابتكارات الغذائية، ودور البروتينات البديلة في دعم استدامة النظم الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وفي إطار حرص الإمارات على مواكبة التوجهات العالمية الناشئة والتقنيات المستقبلية، شارك الوفد الإماراتي كذلك في قمة AI for Good Global Summit 2026، التي تُعد أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.

وخلال المشاركة، اطلع الوفد على أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية والحلول المستقبلية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة والاستدامة، واستشرف فرص توظيف التقنيات الحديثة في دعم الأنظمة الغذائية والرقابية مستقبلاً.