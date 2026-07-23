بلدية دبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً في تبني أفضل الممارسات والشهادات الدولية

حققت بلدية دبي رقماً قياسياً عالمياً غير مسبوق بعد تقييمها من منظمة "السجل العالمي للأرقام القياسية - Official World Record" أكثر جهة على مستوى العالم تبنيًا لأفضل الممارسات وحصولًا على شهادات المطابقة مع متطلبات المواصفات الدولية على مستوى العالم.

ويمثل هذا الإنجاز شهادة دولية رفيعة المستوى على نجاح بلدية دبي في إرساء منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضع استدامة جودة الحياة في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهود فرق بلدية دبي التي تُنجز ضمن بيئة عمل حكومية تتسم بالمرونة والرشاقة لمواكبة متغيرات المستقبل؛ فقد اجتازت مختلف قطاعات البلدية عمليات تقييم دقيقة وصارمة نفذتها نخبة من الخبراء والمفتشين الدوليين.

وأثبتت هذه التقييمات كفاءة البلدية الاستثنائية في تلبية أدق المعايير العالمية ضمن مجالات حيوية شملت إدارة الجَودة والمخاطر واستمرارية الأعمال والابتكار وصولاً إلى التوظيف المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المستدام.

وتتجاوز قيمة هذا الإنجاز حدود الشهادات والاعترافات لتنعكس مباشرةً على حياة الأفراد والمجتمع في الإمارة؛ إذ ساهم هذا التطبيق الشامل للمواصفات الدولية الذي عكس كفاءة منظومة التميز المؤسسي لفرق بلدية دبي في إحداث أثرٍ ملموسٍ في تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات بفضل الحلول الرقمية الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب ذلك عززت هذه المنظومة من مستويات الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية لتسهم البلدية بشكلٍ فعّالٍ في تعزيز رؤية دبي لتكون المدينة الأفضل والأكثر جودةً للحياة ورفاهيةً للعيش.

وأكّد مدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن هذا التتويج يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها التي جعلت من التميز ثقافة يومية في العمل الحكومي، معربا عن اعتزازه بهذا الرقم القياسي العالمي الذي تحقق بفضل تفاني فرق العمل ويمثل قوة دفع لمواصلة رحلة التفرد والريادة في الارتقاء بجودة حياة الإنسان وترجمة توجهات قيادتنا بأن تكون دبي دائمًا في الصدارة.

وأضاف: بلدية دبي اليوم باتت جهة ومؤسسة رائدة عالميًا للمقارنات المعيارية، فخورون بأن نلهم المؤسسات حول العالم ونشارك خبراتنا وننقل معرفتنا لأننا نؤمن أن تميز دبي الحقيقي يكتمل حين تسهم في تشكيل مستقبل العمل الحكومي وتصنع فارقًا إيجابيًا يتجاوز حدودها.

وبموجب هذا الاعتراف الرسمي رسّخت بلدية دبي موقعها كمرجعية دولية لتبادل المعارف وأفضل الممارسات الحكومية ونموذجًا ملهمًا يعزز من مكانتها كوجهة رئيسة للوفود والخبراء الدوليين الساعين للاستفادة من التجربة المتميزة لدبي مما يدعم سمعة الإمارة كحاضنة للابتكار ومختبر حي لصناعة مدن المستقبل.