نهيان بن مبارك: الإمارات بلغت أعلى مراتب التطور وأصبحت مثالاً في التقدم والاستقرار

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أهمية البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية وما تضمنه من منطلقات وطنية ومعرفية، والذي ركز على تحليل جوانب وأبعاد المسيرة المظفرة لدولتنا العزيزة التي بلغت أعلى مراتب التطور، وأصبحت مثالاً في النهضة والتقدم والأمان والاستقرار، ونموذجاً في تعزيز الأخوة والتعايش والتضامن والسلام، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال: «إن الإمارات تسير إلى الأمام بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فهو القائد الذي يؤمن بقدرات وطاقات أبناء وبنات الوطن، ويسعى دائماً إلى تمكينهم من المشاركة الواسعة والفعالة في كل مجالات الحياة، بما يحمله لهم من ثقة بقدراتهم، وتوقعات عالية في قدرتهم على الأداء والإنجاز».

وأضاف: «إن ما يتعلمه الجميع يومياً من صاحب السمو رئيس الدولة، يؤكد أن الهوية الوطنية هي هوية للبناء والتعمير والطموح وإعلاء شأن الوطن، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى أبناء وبنات الإمارات، وهي ثروة قومية تستوجب الحفاظ عليها ورعايتها بصورة دائمة، وتمنح الأولوية القصوى لمبدأ تحمل المسؤولية، باعتباره الأساس في إعداد أجيال قادرة على تلبية تطلعات المجتمع».

جاء ذلك في كلمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء السنوي المفتوح مع رواد الهوية الوطنية من طلاب الجامعات الإماراتية على مستوى الدولة، والذي عقد في جامعة أبوظبي، أمس، وذلك ضمن أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن في الجامعات، كما كرم المدربين والمشرفين المتميزين، إضافة إلى عدد من المانحين والشركاء.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية، يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات ليكونوا نموذجاً حياً لقيم الهوية الوطنية، بما تحمله من قدرة على العطاء والإنجاز، وما تفيض به من مشاعر صادقة في حب الوطن، معرباً عن اعتزازه بما لمسه لدى المشاركين من فخر عميق بالانتماء إلى دولة الإمارات، والذي يتجسد في العمل الجاد والجهد المخلص، والولاء الصادق لقيادة الدولة، والالتزام بأهدافها، والاعتزاز بالعقيدة، والثقة بالنفس، والوعي بالمسؤولية، والانفتاح على الآخرين، ومواكبة التطورات العالمية.

ورفع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن بالغ تقديره لرؤيته الثاقبة لمستقبل الإمارات، ولجهوده المتواصلة في تحقيق التنمية الشاملة، وصون أمن الوطن، وحماية المجتمع، وتعزيز الإنجازات الوطنية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وتميزاً.

واستعرض أبرز المقومات التي جعلت الإمارات نموذجاً رائداً في العطاء والإنجاز، موضحاً أن الهوية الوطنية الإماراتية تمثل امتداداً أصيلاً ومبدعاً للحضارة العربية الإسلامية، بما تحمله من منظومة متكاملة من القيم والتقاليد التي شكلت - ولاتزال تشكل - الإطار الحضاري للمجتمع الإماراتي في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكد الاعتزاز بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة عصرية قائمة على التقدم والرخاء والاستقرار، ورسخ علاقة متينة بين القيادة والشعب، تقوم على الثقة والمحبة والتلاحم.

وأكد أن دولة الإمارات توفر لشبابها، فرص التعلم والتقدم والرقي، وتتطلع إلى أن يتحلّوا بالتفكير الإيجابي، وأن يبذلوا أقصى الجهد، ويقودوا المبادرات والابتكار، ويستفيدوا من أفضل الممارسات العالمية، وأن يكونوا قدوة في السلوك المسؤول.

وأهدى ممثلون عن أكثر من 850 طالباً من «رواد الهوية الوطنية» في الجامعات، النموذج الأول من «صندوق الأسرة» الذي يجسد ما تم التدريب عليه مدة ثلاثة أسابيع في ما يتعلق بدور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية، إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تقديراً لدوره في رعاية برامج رواد الهوية الوطنية في الجامعات، ودعمه تمكين شباب الوطن في مختلف المجالات.

نهيان بن مبارك:

• البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية، يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات، ليكونوا نموذجاً حياً لقيم الهوية الوطنية.