الإمارات والهند تعقدان الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القنصلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين، حيث ترأس وفد دولة الإمارات وكيل وزارة الخارجية عمر عبيد الحصان الشامسي، بينما ترأست وفد جمهورية الهند وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج، سريبريا رانجاناثان.

وفي بداية اللقاء، نقل عمر عبيد الحصان الشامسي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه نجاح أعمال الاجتماع، ودوام التقدم والازدهار لجمهورية الهند وشعبها الصديق.

كما أوضح أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة وشاملة، شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، مضيفاً أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت في تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التنمية والازدهار للبلدين، وأن الروابط الإنسانية بين الشعبين ستظل إحدى الركائز الرئيسة للعلاقات الثنائية، إذ يعد المجتمع الهندي جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، بينما يتزايد عدد مواطني الدولة الذين يزورون جمهورية الهند للسياحة أو الدراسة أو العلاج.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما تحقق من تقدم منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة القنصلية المشتركة التي استضافتها أبوظبي، وبحثا سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات القنصلية، بما في ذلك تطوير الخدمات القنصلية، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم جهود التحول الرقمي، لاسيما في مجال التحقق من المؤهلات الأكاديمية.

كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتواصل والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون الثنائي في المجال القنصلي، ويواكب تطلعات مواطني البلدين، ويعزز جودة الخدمات القنصلية المقدمة لهم.