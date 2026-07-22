«إقامة دبي»: تأشيرة زيارة قريب أو صديق تُنجز خلال 48 ساعة

دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ضمن حملة «طريقك إلى دبي»، الراغبين في استقبال أقاربهم أو أصدقائهم في دبي، إلى الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق، التي تتيح خيارات مرنة للدخول مرة واحدة أو لعدة مرات، بما يسهّل إجراءات زيارة دبي.

وأوضحت «إقامة دبي» عبر منصاتها الرقمية، أن التأشيرة تأشيرة زيارة قريب أو صديق، تتوفر بمدد 30 أو 60 أو 90 يوماً، مع إمكانية تمديدها لتصل إلى 120 يوماً وفق الضوابط المعتمدة.

وبيّنت أن التقديم على تلك التأشيرة يتطلب توفير «صورة شخصية، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب مستندات تثبت صلة القرابة أو مبررات الزيارة، وأي وثائق إضافية قد تُطلب بحسب كل حالة».

وأشارت إلى أن طلبات إصدار التأشيرة يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، أو تطبيق دبي الآن، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين «آمر»، مع استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة إن وجدت، مؤكدة أن مدة الإنجاز المتوقعة تبلغ 48 ساعة بعد استكمال متطلبات الطلب، بما يتيح للمتعاملين التخطيط المسبق لاستقبال أقاربهم وأصدقائهم في دبي بسهولة ويسر.