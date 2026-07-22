تعرف على مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي تميم المهيري

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي تميم المهيري، إلى رتبة فريق.

ويشغل الفريق المهيري منصبه منذ مارس 2024 عندما صدر مرسوم بتعيينه مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة في دبي

وكان سموه قد أصدر مرسوماً بتعيين الفريق المهيري عضواً في مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي في العام 2023، وعين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة وطني الإمارات عام 2021.