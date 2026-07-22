بلدية دبي تطلق مشروع "مدير الحساب" لتعزيز التواصل الاحترافي مع المتعاملين والشركاء

أطلقت بلدية دبي، مشروع "مدير الحساب"، ليكون بمثابة قناة تواصل احترافية ومباشرة مع الشركاء من المتعاملين تدعم الشراكات الإستراتيجية وتضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات اليومية.

وتأتي المبادرة ترجمةً عملية للتوجهات الإستراتيجية للبلدية الهادفة إلى تصميم وتقديم خدمات استباقية تسرع الإنجاز بما يتكامل مع نهجها في تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بجودة الحياة.

ويمثل مشروع "مدير الحساب"، نقلة نوعية في منهجية خدمة المتعاملين؛ سيعمل كحلقة وصل حيوية ومباشرة بين البلدية والفئات الأكثر تأثيرا والتي تشمل الأفراد وتجار الأغذية والمطورين العقاريين إضافة إلى قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية.

وقالت مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي منال بن يعروف، إن المشروع يعد نقلة نوعية في منهجية خدمة المتعاملين؛ حيث ينتقل من مفهوم الخدمة التقليدية إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التخصيص ضمان فهم دقيق لاحتياجات هذه القطاعات الحيوية وتلبية توقعاتهم بمرونة واحترافية عالية تسهم في استدامة أعمالهم وترفع مستويات السعادة والرضا بما يعزز جاذبية دبي ومكانتها كمدينة عالمية مستدامة ومرنة في تقديم خدماتها الحكومية.

ووقعت الإدارات تفعيلا لمسارات المشروع ميثاقا شاملًا يسري على المهام والمسؤوليات المرتبطة بإدارة حسابات المتعاملين، ضمن الفئات المعتمدة لدى بلدية دبي وبما يضمن تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي تطلعات المتعاملين وتحقق رضاهم.

وعلى الصعيد التشغيلي، صممت البلدية مهام "مدير الحساب" لضمان أعلى درجات الرشاقة وسرعة الإنجاز، إذ يتولى إدارة العلاقة بشكل استباقي عبر تواصل إيجابي يضمن الرد على الاستفسارات ومتابعة المعاملات خلال يوم عمل واحد فقط.

ويتميز مدير الحساب بامتلاكه خبرات وكفاءات متخصصة تؤهله لإدارة وإنجاز مختلف معاملات وخدمات المتعاملين بكفاءة واحترافية عالية من حيث تمكينه ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة للتنسيق والمتابعة المباشرة مع المؤسسات والقطاعات داخل البلدية بما يضمن تسريع الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية، كما يمتد دوره لمتابعة الطلبات من لحظة تقديمها وحتى إغلاقها نهائياً مع معالجة أية ملاحظات أو تحديات قد تطرأ وفق أطر زمنية محددة، حيث تضمن هذه المتابعة الحثيثة تقديم تجربة متعامل متكاملة وسلسة تخلو من التعقيدات وتدعم كفاءة العمل البلدي.

ومنحت بلدية دبي "مديري الحسابات" صلاحيات واسعة تمكنهم من تأدية مهامهم بفاعلية تشمل حق التواصل المباشر مع المتعاملين والتنسيق الفوري مع كافة الوحدات التنظيمية داخل البلدية لتذليل أي عقبات فضلاً عن الصلاحية الآمنة للاطلاع على البيانات لتسريع الإنجاز.

كما سيلعب مدير الحساب دوراً تحليلياً مهماً من خلال رصد التفاعلات وتوثيقها عبر الأنظمة الذكية ورفع تقارير وتوصيات شهرية تسهم في التحديث المستمر للخدمات.