«التوطين» تتيح تقسيط رسوم الخدمات والغرامات حتى 20 ألف درهم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدمة جديدة تتيح للمتعاملين تقسيط رسوم الخدمات والغرامات المستحقة عبر منصة "تابي"، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الدفع وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضحت الوزارة عبر منصاتها الرقمية، أن الخدمة الجديدة تُمكّن المتعاملين من تقسيط قيمة الرسوم والغرامات على دفعات تمتد من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، وذلك من خلال القنوات الرقمية التابعة للوزارة.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية من خلال تبني حلول دفع مبتكرة، وتوسيع شراكاتها مع مزودي الخدمات المالية، بما يوفر خيارات سداد أكثر مرونة للمتعاملين.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتواكب احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع أفضل الممارسات في مجال الخدمات الرقمية، ويسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.