جواز السفر الإماراتي يعزز مكانته عالمياً ويحتل المركز الثاني في تصنيف 2026

حافظت دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر هينلي أند بارتنرز لجوازات السفر 2026، بعدما أتاح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول 188 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بالحصول على التأشيرة عند الوصول، في إنجاز يعكس استمرار قوة العلاقات الدبلوماسية للدولة واتساع شبكة اتفاقياتها الدولية.

ووفقاً للتصنيف، جاءت سنغافورة في المركز الأول بإمكانية دخول 192 وجهة، بينما تقاسمت الإمارات المركز الثاني مع اليابان وكوريا الجنوبية بـ188 وجهة، وحلت السويد في المركز الثالث بـ187 وجهة، فيما جاءت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا في المركز الرابع بإمكانية دخول 186 وجهة. فيما حلّت النمسا واليونان ومالطا والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بـ 185 وجهة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت أكبر الدول صعوداً منذ يناير 2026، بعدما تقدمت ثلاثة مراكز لتصل إلى المرتبة الثانية عالمياً، مؤكداً أنها حققت أيضاً أكبر تحسن في تاريخ المؤشر خلال العقدين الماضيين.

وأوضح التقرير أن جواز السفر الإماراتي أضاف 153 وجهة جديدة يمكن دخولها دون تأشيرة خلال العشرين عاماً الماضية، لينتقل من مرتبة متوسطة عند إطلاق المؤشر في عام 2006 إلى مصاف أقوى جوازات السفر في العالم، وهو ما وصفه بأنه نموذج بارز على تأثير الانخراط الدبلوماسي المستدام والتعاون الدولي في تعزيز حرية التنقل العالمية.

وقال الدكتور كريستيان كايلين، رئيس شركة هينلي أند بارتنرز ومبتكر المؤشر، إن قوة جواز السفر أصبحت أحد أبرز مؤشرات المكانة الجيوسياسية للدول، مشيراً إلى أن أقوى الجوازات تعود لدول تسعى الدول الأخرى إلى بناء شراكات معها في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والتعاون الدولي.

ولفت التقرير إلى أن الأداء الاستثنائي لجواز السفر الإماراتي يعكس نجاح الدولة في توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانته بين أقوى جوازات السفر في العالم.

وأضاف التقرير أن متوسط عدد الوجهات التي يمكن لحاملي جوازات السفر حول العالم دخولها دون تأشيرة ارتفع إلى 108 وجهات في عام 2026، مقارنة بـ58 وجهة فقط عند إطلاق المؤشر في عام 2006، رغم تراجع مستويات السلام العالمية وارتفاع عدد النزاعات الدولية خلال الفترة نفسها.