انطلاق الموسم الثالث لـ «مظلة حمدان الخيري» بجبل علي

نظم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة «مظلة حمدان الخيري» في موسمها الثالث، بمشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية والشركاء الاستراتيجيين ومتطوعي الفريق، وذلك في منطقة جبل علي بدبي.

وهدفت المبادرة إلى إدخال السعادة على العمال، وتقدير جهودهم من خلال توزيع المرطبات والمثلجات والمواد الغذائية والقبعات الواقية من أشعة الشمس، إلى جانب تقديم الفحوص الطبية المجانية، حيث استفاد منها 1000 عامل، في إطار تعزيز قيم التكافل الإنساني والاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي.

وأكد مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، أحمد محمد بن عجلان، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الفريق تجاه فئة العمال، تقديراً لدورهم الكبير في مسيرة التنمية والبناء، وحرصاً على توفير الدعم المعنوي والإنساني لهم، خاصة خلال فصل الصيف.