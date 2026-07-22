الإمارات تطلق برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه

أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع مركز الشباب العربي، «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يهدف إلى إعداد 100 شاب وشابة من ستة أقاليم حول العالم للمشاركة في دعم منظومة حوكمة المياه العالمية، والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وأُعلن عن البرنامج على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، بما يعزز إشراك الشباب في الحوارات الدولية المتعلقة بقضايا المياه والتنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج شباباً تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمثلون ستة أقاليم جغرافية، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين من المناطق التي تواجه تحديات مائية، لاسيما في إفريقيا والدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويشارك المنتسبون إلى البرنامج في رحلة تدريبية افتراضية يقودها مركز الشباب العربي تمتد من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل، وتتضمن برامج لبناء القدرات في مجالات حوكمة المياه، والعمليات متعددة الأطراف، والسياسات العامة، إلى جانب مسارات تخصصية تتناول المحاور الرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بما يؤهلهم للمشاركة في الحوارات الدولية المرتبطة بالمياه والابتكار والتمويل والتعاون الدولي.

ويتيح البرنامج للمشاركين التفاعل مع الوفود الوطنية والخبراء والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مناقشة القضايا المرتبطة بأمن المياه والاستدامة، ونقل تجارب مجتمعاتهم إلى المنصات الدولية المعنية.

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يجمع قادة الدول وصناع القرار والمنظمات الدولية، والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.