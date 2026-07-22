تطوير إنارة 30 جسراً للمشاة بتقنيات ذكية في دبي

باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ مشروع تطوير إنارة جسور المشاة في 30 موقعاً حيوياً في الإمارة، وذلك ضمن مبادرة (إسعاد الناس)، التي تهدف إلى توفير بيئة تنقل أكثر أماناً وراحة لمستخدمي مرافق الطريق، والارتقاء بتجربة المتعاملين. كما تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع مكانة دبي في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ودعم البيئة النظيفة، من خلال الاستخدام الأمثل وإطالة العمر الافتراضي لأصول الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، إن المشروع يتضمن تزويد 30 جسراً للمشاة بأنظمة إنارة حديثة وموفرة للطاقة من نوع (LED)، وقد اعتمدت الهيئة حلولاً ذكية ومستدامة في تنفيذ المشروع، حيث صُمِّمَت أنظمة الإنارة للعمل وفق تقنيات استشعار الحركة، ما يتيح تشغيل الإنارة تلقائياً عند استخدام الجسر من قبل المشاة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ أعمال الإنارة في 21 جسراً للمشاة، ومن المتوقع استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026، كما ستواصل الهيئة تطوير منظومات إنارة الطرق ومنشآتها في إمارة دبي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات، التي تتناسب مع الظروف البيئية، وتسهم في دعم مستهدفات الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة.