حاكم الشارقة يعتمد خطة التسجيل بالحضانات ويوجه بإطلاق رياض الأطفال

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطة التسجيل في حضانات الشارقة الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2026 – 2027 بزيادة قدرها 18%، معلناً إطلاق مرحلة "رياض الأطفال الحكومية" وتسمية المباني المشتركة التي تضم الحضانة ورياض الأطفال بـ "مراكز الطفولة المبكرة".

وكشف سموه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، عن حزمة مشاريع تطويرية وتراثية تشمل افتتاح "حصن المنصور" في خورفكان قريبا، وإطلاق مشروع "الحصون" في منطقة المدام، حيث سيتم تطوير المباني والطرق بداية من مستشفى المدام وحتى منطقة الفاية.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن خطة قبول الأطفال ستتم على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في أغسطس 2026 وتستوعب 2402 طفل، فيما ستكون المرحلة الثانية للتسجيل في يناير 2027 وتستوعب 332 طفلا، والمرحلة الثالثة في أبريل 2027 وتشمل 270 طفلا، ليصل إجمالي عدد الأطفال المسجلين بفئتي "إعادة القيد" و"التسجيل الجديد" إلى 3004 أطفال، مع ارتفاع عدد الحضانات الحكومية من 40 إلى 47 حضانة بالإمارة.

وطمأن سموه أولياء الأمور بإمكانية تسجيل خريجي الحضانات في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية مؤقتا لحين إنجاز فصول مراكز الطفولة المبكرة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل قبول 200 طفل من الخريجين في مراكز السيوح والرحمانية واللؤلؤية وكلباء.

وفي ما يخص المشاريع التنموية، أكد سموه استمرار العمل في مشروع بحيرة كلباء، موضحا أن التوقف المؤقت جاء لإجراء تعديلات هندسية ضرورية لاستيعاب تدفق مياه الوادي وحماية الأعمال المنجزة، كما أشار سموه إلى إعادة تخطيط منطقة السور في كلباء، وقال : منطقة السور في مدينة كلباء الآن تحت التخطيط، ونحن لا نكثر من المباني السكنية فيها؛ إلا في المنطقة القريبة من الكورنيش فقط، أما المنطقة الأعلى فلا تضم إلا عددا قليلا من الناس، حيث نرفع العدد المتبقي من المباني السكنية إلى ضاحية الدحيات "حي النخيل"، فالمباني في كلباء بحمد الله مبان رئيسية.

وحول المعالم التاريخية، أعلن سموه قرب افتتاح "حصن المنصور" ليكون مزاراً رئيسياً في خورفكان، كما استعرض سموه بإيجاز جهود الإمارة في إحياء التراث المندثر، متطرقا إلى القلاع والآثار التي دمرها الاحتلال البرتغالي عسكرياً عام 1622م، ومنها برج العدواني وقلعة كايد بن عدوان القاسمي.

وأكد سموه في ختام حديثه استمرار مسيرة التعمير والتطوير السريع في كافة مناطق الشارقة لتعزيز ارتباط المواطنين ببلداتهم وتوفير أفضل المرافق والمنتزهات لهم.