محمد بن راشد يأمر بترقية 6526 من منتسبي الأجهزة الأمنية في دبي

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بترقية 6526 من منتسبي جهاز أمن الدولة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الوطن، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة وكفاءة الخدمات الحكومية.