محمد بن راشد: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا.. بل ما نتركه فيهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم، معرباً سموه عن فخره بطريقة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في عمل الخير.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم.. محمد بن راشد بن محمد.. فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير». وأرفق سموه تدوينته بعدد من الصور لنشاطات وأعمال خيرية قام بها سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.