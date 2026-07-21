رئيس الدولة ونائباه يهنئون آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى آندي بيرنهام، بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم، وأتطلع إلى العمل معاً لتعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وتطوير آفاق تعاونهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، آندي بيرنهام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ السيد آندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني».

وأضاف سموه: «نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الاقتصادي، وتطوير العلاقات الاستثنائية التاريخية التي تجمع البلدين، لما فيه خير الشعبين الصديقين».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».