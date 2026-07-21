الإمارات تُدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.