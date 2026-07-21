1.475 مليار درهم القيمة السوقية للاستثمارات المالية في «أوقاف دبي» خلال النصف الأول

حققت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر في دبي أداء استثمارياً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مع مواصلة تعزيز كفاءة إدارة محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية، وتحقيق نمو ملحوظ في قيمتها السوقية وعوائدها، واستمرارية تحقيق أداء أعلى من المستهدف، بما يدعم استدامة الموارد الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.

وبلغت كلفة محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1.398 مليار درهم، مقارنة بـ1.199 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 16.6%.

كما ارتفعت القيمة السوقية للمحفظة إلى 1.475 مليار درهم، بزيادة بلغت 76.5 مليون درهم، بنسبة نمو 5.5%، ما يعكس متانة الأداء الاستثماري للمؤسسة وكفاءة إدارة أصولها المالية، والتوازن الاستثماري بين المخاطر والعوائد المستهدفة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 285.11 مليون درهم، مقارنة بـ113.75 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 150.65%، بما يعكس مواصلة المؤسسة تنفيذ خططها الاستثمارية وتنويع محافظها المالية.

وحققت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية عوائد إجمالية بلغت 51.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، منها 34.9 مليون درهم أرباحاً استثمارية متكررة، و16.7 مليون درهم أرباحاً غير متكررة نتجت عن التخارج من استثمارات.

وباستبعاد الأرباح غير المتكررة، ارتفعت العوائد الاستثمارية المتكررة إلى 34.9 مليون درهم، مقارنة بـ27.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 25%، الأمر الذي يعكس استدامة الأداء التشغيلي للمحفظة الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر في دبي، علي محمد المطوع، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس نجاح المؤسسة في تطبيق استراتيجية استثمارية متوازنة ترتكز على تنويع الاستثمارات، مدفوعة بالتنفيذ المنضبط لسياسة الاستثمار والإدارة الرشيدة للمخاطر، وتعظيم العوائد المستدامة، بما يضمن الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها وإدارة أموال القصّـر وفق أفضل الممارسات الاستثمارية. وأشار إلى أن هذا النهج يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على استقرار الأداء، مع عائدات متكررة وأصول متنوعة تواصل تحقيق نتائج مستقرة على المدى الطويل.

وأضاف المطوع: «ننظر إلى الاستثمار باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة الوقف وتعزيز أثره التنموي، لذلك تواصل أوقاف دبي تركيزها على تعزيز النمو، وتطوير محافظها المالية باستثمارات منخفضة المخاطر، وفق نهج مؤسسي يوازن بين تحقيق العوائد والحفاظ على رأس المال، بما يسهم في دعم المبادرات الوقفية والبرامج المجتمعية، ويواكب مستهدفات دبي في الريادة المالية والاستدامة».

من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر في دبي، الدكتور أحمد الياسي، إن هذه المؤشرات تعكس ثقة المؤسسة بالأسواق المالية والفرص الاستثمارية الواعدة، مرتكزة في ذلك على قوة اقتصاد دولة الإمارات، مؤكداً الالتزام بمواصلة تنمية الأصول الوقفية وإدارة أموال القصّـر عبر استثمارات متنوعة تسهم في تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ القدرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في إدارة أموال القصّـر وتطوير العمل الوقفي.