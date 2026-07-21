إطلاق مبادرة «الفرق التطوعية للأحياء» في أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إطلاق مبادرة «الفرق التطوعية للأحياء»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، لتعزيز ثقافة التطوع، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في العمل التطوعي ضمن بيئة آمنة ومنظمة، بما يعكس قيم التلاحم والتكافل المجتمعي.

وتهدف المبادرة إلى تطوير منظومة متكاملة للعمل التطوعي، وتوفير فرص متنوعة تتيح لأفراد المجتمع الإسهام في خدمة الإمارة؛ إذ تركز على تعزيز المشاركة التطوعية المحلية، وتمكين سكان الأحياء من الإسهام الفاعل في تطوير مجتمعاتهم، بما يعزز ارتباطهم بمحيطهم، ويُسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتفاعلاً.

وتعتمد المبادرة على تأسيس فرق تطوعية محلية يقودها أبناء المناطق أنفسهم من مختلف فئات المجتمع، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويرسخ قيم التماسك والتلاحم، وتشمل المرحلة الأولى خمس مناطق هي مدينة محمد بن زايد، والرحبة، والفلاح، والرياض، والشوامخ.

وتحرص المبادرة على التوسع التدريجي في تأسيس وتفعيل الفرق التطوعية في مناطق الإمارة، بما يضمن استدامة الأثر، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.