محمد بن راشد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة وزراء بريطانيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة وزراء بريطانيا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"أهنئ السيد أندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني. نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثنائية التاريخية التي تجمع البلدين لما فيه خير الشعبين الصديقين".