بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق النسخة السنوية الثانية لـ «خرايف الرطب» في دبي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة تنمية المجتمع عن إطلاق النسخة السنوية الثانية من مبادرتها المجتمعية «خرايف الرطب» تحت شعار «من نخلنا لأهلنا»، بهدف إحياء الموروث التراثي المرتبط بموسم القيظ، وتوزيع المحاصيل الزراعية المحلية على الأسر المستهدفة.

وتشهد المبادرة هذا العام انضمام جهات حكومية رائدة لدعم المنظومة التي تقودها الهيئة، وفي مقدمتها بنك الإمارات للطعام، وبلدية دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وتستهدف الحملة توزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة مستهدفة بمشاركة 1000 متطوع مواطن وبالتعاون مع المزارع الوطنية، للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد، إن إطلاق الهيئة للمبادرة تحت شعار «من نخلنا لأهلنا» يرسّخ دورها القيادي في تمكين الشراكات المجتمعية المستدامة.

وأكدت أن استمرار الهيئة في تنظيم وإطلاق هذه المبادرة يعكس دورها المحوري في تمكين الشراكات المجتمعية المستدامة.

وأضافت: «نفخر بريادتنا لتأسيس هذه المبادرة الوطنية، ونرحب هذا العام بتكامل الجهود وانضمام شركائنا من الجهات الحكومية، حيث نسخّر شبكة مجالسنا لتكون المظلة الأساسية لإيصال الخير إلى مستحقيه وتعميق الهوية الوطنية والأصالة بين الأجيال».

من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام المهندس مروان أحمد بن غليطة: «تجسّد مبادرة (خرايف الرطب) رؤية مؤسسة بنك الإمارات للطعام في تحويل مواسم الخير والعطاء في مجتمعنا إلى مبادرات تنموية مستدامة تعزّز الأمن الغذائي، وترسّخ ثقافة الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية. ونحرص على المشاركة في مبادرات نوعية تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيز قيم التكافل المجتمعي، من خلال بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمزارعين والمتطوعين، بما يسهم في إيصال الخير إلى مستحقيه، والحد من هدر الغذاء، ودعم المزارع الوطنية، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والعمل الإنساني».

وأضاف: «تمثل المبادرة نموذجاً عملياً لتكامل الأدوار بين مختلف مكوّنات المجتمع، إذ تتحوّل المحاصيل الزراعية الموسمية إلى أثر مجتمعي مستدام ينعكس إيجاباً على الأسر المستفيدة، ويعزّز مشاركة المتطوعين، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويؤكد أن الاستدامة تبدأ من حسن استثمار الموارد وتعزيز ثقافة العطاء، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».

وتنطلق الفعاليات وتُدار بالكامل في المجالس المجتمعية طوال موسم الرطب، متضمنةً أنشطة توعوية تسلط الضوء على مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية.

حصة بنت عيسى بوحميد:

• إطلاق الهيئة للمبادرة تحت شعار «من نخلنا لأهلنا» يرسّخ دورها القيادي في تمكين الشراكات المجتمعية المستدامة.

مروان بن غليطة:

• المبادرة تجسد رؤية «بنك الإمارات للطعام» في تحويل مواسم الخير والعطاء في مجتمعنا إلى مبادرات تنموية مستدامة تعزّز الأمن الغذائي.

• 1000 متطوع مواطن يشاركون في توزيع صناديق الرطب على الأسر المستهدفة بالتعاون مع المزارع الوطنية.