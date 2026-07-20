«دبي للصحافة» يناقش تحويل أفكار صنّاع «البودكاست» إلى مشاريع احترافية ومؤثرة

اختتم نادي دبي للصحافة الأسبوع الأول من أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي»، الذي انطلق في 13 يوليو الجاري بمقر النادي، ضمن مسار تدريبي مكثّف يهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع «بودكاست» احترافية ومؤثرة، من خلال برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وشهد الأسبوع الأول سلسلة من الورش والجلسات المتخصصة التي قدّمها خبراء وروّاد في صناعة المحتوى الصوتي والمرئي، حيث قدّم مدير نجاح العملاء والمدرب المعتمد في منصة Podeo، شربل عيسى، ثلاث ورش تدريبية شملت «مدخل إلى البودكاست - هندسة المفهوم وبناء الهوية»، و«من الفكرة إلى النص: خطوات بناء حلقة البودكاست»، و«مهارات الاحتراف المهني»، حيث تعرّف المشاركون إلى مفهوم البودكاست المعاصر، وآليات اختيار الموضوع المناسب، وتحديد الجمهور، وصياغة ملامح الهوية الخاصة بكل مشروع، إلى جانب مهارات البحث وكتابة النصوص وبناء هيكل الحلقة، وقواعد الاحتراف والاستدامة المهنية في صناعة البودكاست.

وألقت ورشة «بناء البصمة الصوتية: الأدوات والاستراتيجيات»، التي قدّمتها أخصائية معتمدة في الأداء الصوتي وفن الإلقاء، رهف خالد الحلبي، الضوء على أهمية الصوت كعنصر مؤثر في بناء العلاقة مع الجمهور، من خلال تطوير مهارات الإلقاء، وضبط النبرة، وتوظيف الأداء الصوتي بما يعكس شخصية البرنامج وهويته.

واستعرضت ورشة «كيف تصنع هوية بصرية احترافية للبودكاست؟»، التي قدّمها محمد عبدالعزيز، وهو فنان تشكيلي وخبير في تصميم الشعارات والهويات البصرية، أسس تصميم هوية متكاملة وجاذبة، تشمل اختيار الألوان والخطوط وتصميم أغلفة الحلقات والقوالب الترويجية، بما يضمن حضوراً مرئياً واضحاً ومميزاً عبر المنصات الرقمية. واختُتم الأسبوع بورشتي «كاريزما الظهور: فنون الأداء وإدارة الحوار الإعلامي» و«فنون السرد القصصي: من الفكرة المجردة وحتى المحتوى الملهم».

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة مريم الملا، أن الأسبوع الأول من البرنامج يعكس أهمية الانطلاق من أسس واضحة قبل الوصول إلى مراحل الإنتاج والنشر، مشيرةً إلى أن المتحدثين في برنامج البودكاست العربي ركّزوا على مقومات نجاح البودكاست، لاسيما بناء الفكرة والهوية والصوت الخاص بالمشروع، وهي العناصر الرئيسة في صناعة «بودكاست» قادر على المنافسة وترك التأثير الإيجابي المنشود لدى المتلقي.

وقالت: «تعزيز مهارات السرد والأداء الإعلامي لبناء محتوى ملهم وجاذب من أهم أهداف البرنامج، إذ نحرص من خلال هذه النسخة على تمكين المشاركين من فهم أدوات صناعة البودكاست بصورة متكاملة».

وقالت رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة وداد كاهور: «حرصنا على أن يكون الأسبوع الأول مساحة عملية لاختبار أفكار المشاركين وتطويرها من خلال التمارين التطبيقية والتفاعل المباشر مع المدربين، بما يتيح لهم فهم متطلبات صناعة البودكاست بشكل أوسع».

ومن المقرر أن تتواصل أعمال البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين عبر ورش متخصصة في الإنتاج الفني والتنفيذ، والنشر والترويج، وصولاً إلى مرحلة تقييم المشاريع المنجزة أمام لجنة من الخبراء والمختصين.