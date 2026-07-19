«طرق دبي» تعتمد الخطة الخمسية لمشروع «التنقل المرن»

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخطة الخمسية للتوسع في منظومة التنقل المرن حتى 2030، الرامية إلى تعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي، وبناء منظومة تنقل حضرية متكاملة، تدعم رحلات الميل الأول والأخير، وتجعل تنقل السكان والزوّار أكثر سهولة وأماناً.

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية في 25 منطقة سكنية، وتحسين البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي في 63 محطة.

ويستند اختيار المناطق، التي ينفذ فيها المشروع، إلى توافر وسائل النقل الجماعي، ووجود نسبة عالية من مستخدميها، إلى جانب كثافتها السكانية، ونوعية استعمالات الأراضي (سكنية، أو تجارية، أو سكنية/ تجارية)، والوضع القائم للبنية التحتية للمشاة والدرّاجات في المنطقة، إضافة إلى خطط التطوير المستقبلية للمنطقة، بناء على خطة دبي الحضرية 2040.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن الخطة تأتي في إطار جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تواكب النمو العمراني والسكاني، وتُعزّز جودة الحياة، مؤكداً أن «التنقل المرن أصبح أحد الممكنات الاستراتيجية لمنظومة التنقل المستقبلية، وعنصراً رئيساً في تعزيز تكامل وسائل النقل، وترسيخ مكانة النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقل، ودعم مستهدفات دبي، في الاستدامة وجودة الحياة، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040».

وأضاف: «أصبح المعيار الرئيس للنجاح يقاس بقدرة منظومة التنقل على توفير رحلة متكاملة وآمنة وسلسة تتيح للسكان والزوّار الانتقال بين مختلف وسائل النقل بسهولة وكفاءة وأمان»، مؤكداً أن «دبي نجحت في بناء واحدة من أكثر منظومات النقل الجماعي تطوراً على مستوى العالم، عبر تعزيز التكامل بين شبكة الطرق ومختلف وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وارتفع عدد رحلات المشاة من 326 مليون رحلة عام 2024، إلى 342 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5%، وارتفع مستوى نضج البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي إلى 87%، وارتفعت نسبة رضا المشاة في إمارة دبي إلى 89%، كما ارتفع عدد رحلات الدرّاجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 23%، وارتفع عدد رحلات السكوتر الكهربائي من 32.3 مليون رحلة عام 2024، إلى 39.6 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 23%».

وتابع، أن الهيئة تنظر إلى تطوير البيئة الحضرية المحيطة بمحطات النقل الجماعي، باعتباره استثماراً استراتيجياً يُعزّز الاستفادة من البنية التحتية للنقل، ويرفع جاذبية استخدام وسائل النقل الجماعي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، ستركز على استكمال الحلقة الأخيرة في رحلة المتعامل، من خلال تطوير متطلبات الميل الأول والميل الأخير، وربط الأحياء السكنية ومراكز الأعمال والمرافق الحيوية بمحطات المترو والحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، لتتحول كل محطة إلى مركز تنقل متكامل، يتيح للسكان والزوّار خدمة أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

وتشمل الخطة الخمسية للتنقل المرن، تطوير عناصر التنقل المرن في 25 منطقة سكنية، ليصل إجمالي المناطق المستهدفة إلى 34 منطقة سكنية بحلول عام 2030، وتُطبق حالياً عناصر التنقل في خمس مناطق، هي: مرسى دبي، والمرر، ونايف، والرقة، والمرقبات، كما تتضمن تحسين البنية التحتية حول 63 محطة نقل جماعي، لتعزيز سهولة الوصول إلى محطات المترو والحافلات، ورفع كفاءة منظومة التنقل المتكاملة، وتدعم الخطة توجه دبي نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والتنقل المستدام، حيث ستنفذ منظومة متكاملة من عناصر بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب ومحطات النقل الجماعي، باستخدام وسائل التنقل الفردية، مثل المشي، والدرّاجات الهوائية، و«السكوتر الكهربائي»، مع تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات، مثل مسارات الدرّاجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف المركبات، ومواقع صعود ونزول الركاب، ومواقف الدرّاجات الهوائية.

• 57.3 مليون رحلة للدرّاجات الهوائية، و39.6 مليون رحلة للسكوتر الكهربائي في 2025، بنسبة زيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2024.