شرطة أبوظبي تُعزّز وعي السائقين بـ «سلامة الإطارات»     

عزّزت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي وعي السائقين ميدانياً، بأهمية سلامة الإطارات، والالتزام بإجراءات الوقاية خلال فصل الصيف. وأكدت أهمية استخدام الإطارات المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتحقق من صلاحيتها دورياً، محذرةً من مخاطر استخدام الإطارات الرديئة أو التالفة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة. وركزت المبادرة على توعية السائقين بأهمية الفحص الدوري للإطارات، والتأكد من ضغط الهواء وفق المعدلات الموصى بها، وإجراء الصيانة الوقائية للمركبات، للحد من الحوادث المرورية.

كما تضمنت المبادرة تقديم فحص مبدئي للإطارات، وقياس ضغط الهواء، إلى جانب توزيع هدايا ومطبوعات توعوية، اشتملت على إرشادات، ونصائح مرورية، والإجابة عن استفسارات السائقين، بما يُعزّز ثقافة القيادة الآمنة.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرارها في تنفيذ المبادرات التوعوية، والشراكات المجتمعية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ويُعزّز منظومة السلامة المرورية، داعيةً السائقين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، وفحص الإطارات بصورة دورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.