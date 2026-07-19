محمد بن راشد: التجارة الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم في نصف عام

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجّلت نتائج تاريخية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما اقتربت للمرة الأولى من حاجز تريليوني درهم.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة "إكس": "اطّلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026، والنتائج تاريخية بحمدالله".

وأضاف سموّه: "تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم".

وتابع سموّه: "هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا، وفعالية خياراتنا التنموية، وثقة العالم بالإمارات".