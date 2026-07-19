أحمد بن محمد: عهد الاتحاد وحّد القلوب قبل أن يوحّد الحدود

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، في حسابه على منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، نستذكر تلك اللحظة التاريخية التي التقت فيها الإرادة بالرؤية، لتبدأ مسيرة وطنٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة». وأضاف سموه: «لقد وحّد عهد الاتحاد القلوب قبل أن يوحّد الحدود، ورسّخ قيماً ستظل مصدر إلهام لأجيال الإمارات. وفي هذا اليوم، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل والإخلاص، حفاظاً على مكتسبات الوطن، وتعزيزاً لمسيرته التنموية، وترسيخاً لمكانته بين الأمم».