رئيس الدولة ونائباه: في «يوم عهد الاتحاد» نجدد العهد للوطن بصيانة الاتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن توقيع بيان الاتحاد ودستور الدولة في 18 يوليو عام 1971 يعد علامة فارقة في تاريخ الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «في ذكرى (يوم عهد الاتحاد) نجدد العهد بالولاء والانتماء لاتحادنا وأرضنا وعَلَمنا، متمسكين بقيم الوحدة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، طيّب الله ثراهم، وأوفياء لإرثهم الوطني الخالد».

وأضاف سموه: «توقيع بيان الاتحاد ودستور الدولة في 18 يوليو عام 1971 يعد علامة فارقة في تاريخ الإمارات، التي تمضي اليوم بثقة في صون اتحادها، وتعزيز منجزاته، وتأصيل القيم والمبادئ التي قام عليها لتبقى راسخة في وجدان أبناء الوطن، وملهمة للأجيال القادمة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عهد الاتحاد يمثل مناسبة لتجديد العهد للوطن بصيانة الاتحاد وترسيخ بنائه.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «عهد الاتحاد.. اليوم الذي توافق فيه المؤسسون على فكرة الاتحاد.. ودستور الاتحاد.. اليوم الذي نجدد فيه عهودنا للوطن بصيانة هذا الاتحاد.. ونجدد فيه عزيمتنا بترسيخ هذا البناء.. ونجدد فيه تلاحمنا لحماية مكتسباتنا.. وبناء مستقبل أجيال الاتحاد».

كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن معاني التعاضد والتلاحم والتكاتف ستبقى أساس قوة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، نستذكر اللحظة التي وقّع فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد، لتبدأ مسيرة وطن صنع من الوحدة قوته، ومن العزيمة نجاحه، ومن الطموح قصته».

وأضاف سموه: «اليوم تتجسد معاني التعاضد والتلاحم والتكاتف التي كانت، وستبقى، أساس قوة الإمارات».

رئيس الدولة:

• الإمارات تمضي بثقة في صون اتحادها، وتعزيز منجزاته، وتأصيل القيم والمبادئ التي قام عليها.

محمد بن راشد:

• «عهد الاتحاد» اليوم الذي نجدد فيه عهودنا للوطن بصيانة الاتحاد.. ونجدد عزيمتنا بترسيخ بنائه.

منصور بن زايد:

• بوثيقة الاتحاد بدأت مسيرة وطن صنع من الوحدة قوته، ومن العزيمة نجاحه، ومن الطموح قصته.