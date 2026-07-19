خالد بن محمد: يوم عهد الاتحاد محطة تتجدد فيها قيم الوحدة والولاء

أكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يُمثل محطة وطنية نستذكر فيها الجهود التاريخية والإرادة القوية التي مهّدت لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموّه أن الـ18 من يوليو 1971، الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، محطة تاريخية راسخة مهّدت لانطلاق مسيرة وطن، توحدت فيه إرادة القيادة والشعب لبناء دولة الاتحاد.

وقال إن هذا اليوم أصبح محطة سنوية تتجدد فيها قيم الوحدة والولاء والانتماء إلى الاتحاد، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن لتبقى إنجازاته ورايته شامخة خفاقة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف سموّه: «في يوم عهد الاتحاد نستحضر بكل فخر واعتزاز الرؤية الحكيمة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الحكام، رحمهم الله جميعاً، الذين أرسوا دعائم دولة الاتحاد، ووضعوا اللبنة الأولى لنهضة وطنٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية. واليوم، نجدد العهد على مواصلة هذا النهج، والبناء على ما تحقق من منجزات».

خالد بن محمد:

• 18 يوليو 1971 محطة تاريخية راسخة مهّدت لانطلاق مسيرة وطن.