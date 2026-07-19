مكتوم بن محمد: عهد الاتحاد مسؤولية وطنية تتجدّد كل يوم

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن «عهد الاتحاد هو عهد بدأه الآباء المؤسّسون، الذين حملوا على عاتقهم حلم الوطن، واستطاعوا ترجمة هذا الحلم إلى طموحات وأحلام وخطط وإنجازات».

وأضاف سموّه عبر منصة «إكس»: «واليوم نستكمل المسيرة ليظلّ عهد الاتحاد مسؤوليةً وطنيةً تتجدّدُ كل يوم، وتكبرُ مع كلِّ إنجاز، وتبقى راسخةً في قلوبِ أبناءِ الإمارات».