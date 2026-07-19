قبل السفر.. 6 إجراءات لتأمين المنازل و5 إرشادات لرحلة آمنة في الخارج

حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة 11 إجراءً وإرشاداً أمنياً ينبغي الالتزام بها قبل السفر وأثناءه، ضمن حملة توعوية أطلقتها بعنوان «سافر بأمان وطمأنينة» بهدف توعية الجمهور بالإجراءات الوقائية والسلوكيات الآمنة الواجب اتباعها خلال موسم الإجازات بما يسهم في حماية الممتلكات، والمحافظة على السلامة العامة.

وأوضحت شرطة الشارقة أن تلك الإجراءات والإرشادات تشمل 6 خطوات لتأمين المنزل قبل السفر، تتمثل في «استخدام الكاميرات أو أنظمة المراقبة والإنذار، وإبلاغ أحد الأقارب أو الجيران الموثوقين بموعد السفر، وتجنب نشر خطط السفر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتفعيل الإضاءة التلقائية ليلاً، والتأكد من فصل مصادر الكهرباء والغاز قبل مغادرة المنزل».

ودعت إلى الالتزام بـ5 إرشادات أثناء السفر، تشمل «استخدام وسائل النقل المرخصة والآمنة، وحفظ المستندات في أماكن آمنة، وعدم ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء، واحترام القوانين والعادات المحلية في وجهة السفر، وتجنب الخروج منفرداً أو التوجه إلى الأماكن النائية، خاصة خلال ساعات الليل».

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، الحملة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز السلوك الأمني المسؤول، داعية أفراد المجتمع إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية التي تنشرها الحملة، بما يسهم في حماية الممتلكات، وتعزيز الأمن المجتمعي، وقضاء إجازة آمنة ومطمئنة.

وأكدت شرطة الشارقة مواصلة تعزيز جاهزيتها الأمنية من خلال نشر الدوريات الأمنية على مدار الساعة في مختلف الأحياء السكنية، بما يعزز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، ويدعم استدامة الأمن والاستقرار.