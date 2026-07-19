قائد عام شرطة أبوظبي يشدد على تطوير منظومة النقل

أكد قائد عام شرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمشاغل، والارتقاء بالخدمات المساندة، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة التشغيلية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في تقديم خدمات شرطية رائدة.

جاء ذلك خلال زيارته لإدارة النقل والمشاغل بقطاع المالية والخدمات، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم اللوجستي والفني، بما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطي.

واطّلع على مهام واختصاصات الإدارة، وآليات إدارة وتشغيل أسطول المركبات الشرطية، ومنظومة الصيانة والخدمات الفنية، إلى جانب الجهود المبذولة في توفير الدعم اللوجستي لمختلف الوحدات الشرطية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

واستمع إلى شرح حول المبادرات التطويرية والمشروعات المستقبلية التي تنفذها الإدارة، وآليات رفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، مشيداً بجهود منتسبي الإدارة ودورهم الحيوي في دعم مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، والإسهام في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.